Айза переписывается с зэком: у них все серьезно?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Бывшая жена Гуфа Айза пишет письма сидящему в тюрьме поклоннику

Айза переписывается с зэком: у них все серьезно?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Фанаты обеспокоены действиями бывшей жены рэпера Гуфа.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза продолжает попадать в удивительные истории. В этот раз она разместила в своем личном блоге фотографию переписки с заключенным.

Арестант является поклонником Айзы. До того как мужчина оказался «на нарах», он радовал девушку регулярными букетами цветов. Но тюрьма не стала преградой для романтика. Мужчина регулярно пишет Айзе любовные послания.

Бывшая жена Гуфа отвечает заключенному и даже оплачивает письма. Но вот только фанаты не на шутку обеспокоились. Они заявили, что такое общение, как минимум, небезопасно.

Айза заявила, что ее бывшие мужья имели проблемы с законом и ей не привыкать общаться с нарушителями правопорядка.

«Просто поддержала чувака, который закидывал меня цветами. Я не ждуля и становиться ей не собираюсь», — написала Айза в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Гуфа заинтриговала фанатов намеками на новые отношения.

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