Тройка лидеров МИР РПЛ: как закончился последний тур сезона 22/23

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

«Зенит» стал чемпионом, а ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Мир Российская Премьер-Лига

Тройка лидеров МИР РПЛ: как закончился последний тур сезона 22/23

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Стало известно, как сыграли заключительные матчи турнира «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Сегодня, 3 июня, состоялся заключительный тур МИР Российской Премьер-Лиги. Турнирная таблица окончательно сформировалась.

«Зенит» еще за несколько туров до конца стал чемпионом России по футболу. В последнем матче этого сезона клуб из Санкт-Петербурга обыграл воронежский «Факел». За этот год «Зенит» заработал ровно 70 баллов. А «Факел» проиграв последнюю игру не смог себе на 100% обеспечить место в следующем сезоне РПЛ. Клуб из Воронежа будет играть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге.

ЦСКА с разгромным счетом обыграл «Ростов». Общий счет — 4:1. Это позволило «армейцам» закрепиться на втором месте. А вот клуб Валерия Карпина остался на четвертом месте, хотя в случае победы мог забрать серебряные медали.

«Спартак» финишировал в тройке лидеров. Народный клуб вышел на матч против «Крыльев Советов» наполовину резервным составом. «Спартак» проиграл клубу из Самары со счетом 1:0. Из-за игр конкурентов «красно-белые» остались на третьем месте. А победа «Крыльев» позволила им остаться в РПЛ. Всего два балла отделяют их от зоны стыковых матчей. Героем игры, безусловно, стал вратарь «Крыльев Советов». Евгений Фролов потащил пенальти от Квинси Промеса.

Если бы не отстранение России от мирового футбола, то «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» могли бы участвовать в еврокубковых матчах. «Химки» и «Торпедо», по итогам сезона, вылетели из РПЛ в ФНЛ. «Нижний Новгород» и «Факел» будут играть стыковые матчи с командами, которые заняли третье и четвертое место в Первой лиге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как закончился матч «Спартак» — «Нижний Новгород».

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