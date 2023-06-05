Опасный ретрит: о чем не рассказывают на успокоительных сеансах йоги

«Ананда Марга» — «Путь Блаженства» — название этой организации родом из Индии было подзабыто в России с начала 90-х, когда в ее деятельности усмотрели черты секты и отменили регистрацию как религиозной организации в регионах Сибири и дальнего Востока.

Однако в последние годы интерес к «Ананда Марге» вновь проснулся, благодаря активной онлайн-деятельности одного из активистов российского подразделения этой международной организации.

Сначала вас учат медитации онлайн, затем приглашают на ретрит, уединение малыми группами. И уже там выбирают будущих адептов.

Все это организуют непроверяемые ИП и формально все внешне законно. Так, что в Алтайском крае проводят открытые фестивали на сотни человек. Под лозунгом единения с природой, просветления и здорового образа жизни.

Какие интересы отстаивает организация, о чем не рассказывают на успокоительных сеансах йоги — расследование Алексея Полторанина.

В России «Ананда Марга» впервые появилась в Петербурге в начале 90-х… тогда в нашу страну обильно потекли всевозможные псевдорелигиозные учения… и секты. Сайентологи, адвентисты, «Аум Синрике»*. С первой волной зашли и эти последователи просвященного бухгалтера и быстро расползлись по всей стране. В Приморье суд даже признал их отделение «религиозной организацией с фанатичным уклоном». Анандамаргисты там выждали паузу, переименовались и продолжили…

Подробности — в репортаже.

* запрещенная в РФ террористическая организация.