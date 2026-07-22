Привет из детства: в Кузбассе турист нашел потерянный 13 лет назад фотоаппарат

Турист нашел потерянный 13 лет назад в Кузбассе фотоаппарат и вернул владельцу

В Кузбассе турист Антон Миронов во время подъема на перевал Озерный со стороны Нижней Тайжесу случайно обнаружил в траве старый фотоаппарат. Он рассказал об этом представителям 5-tv.ru.

Техника пролежала в ущелье около 13 лет. Несмотря на повреждения, карта памяти сохранилась, а вместе с ней — фотографии, сделанные в 2013 году.

Выяснилось, что владелец камеры ныне работает тренером по карате. А тогда, 13 лет назад, он был ребенком и вместе с друзьями отправился в поход по маршруту от Лужбы. Во время путешествия фотоаппарат незаметно выпал из рюкзака и считался безвозвратно утерянным.

Таким образом, к владельцу вернулась не просто техника, а целая коллекция воспоминаний — прошлое нашло дорогу домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперт дал практические советы для выживания в горах. Он рассказал, что обязательно нужно взять с собой, какие правила важно соблюдать, чтобы избежать травм или других серьезных последствий.

На минувшей неделе трагедией закончилось восхождение на Эльбрус альпиниста и его одиннадцатилетнего сына.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.