«Я на них тоже наложил»: Газманов дерзко ответил на санкции Запада

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 5 338 0

Певец с 2022 года находится под ограничениями Евросоюза.

Что ответил Олег Газманов на санкции Запада — что сказал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Олег Газманов заявил, что его не волнуют введенные против него западные санкции

Народный артист России Олег Газманов не воспринимает всерьез введенные против него западные санкции. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них „наложил“. Мне неважно, что меня теперь не пускают в Литву», — заявил исполнитель.

Певец отметил, что никакие ограничения не могут помешать ему гастролировать по России и радовать соотечественников. Артист подчеркнул, что все свои песни он писал, пишет и будет писать только для жителей страны.

Газманов находится под санкциями Европейского союза с осени 2022 года. Против него также ввели ограничения Канада, Швейцария и ряд других стран. Кроме того, в марте 2022 года на Украине объявили артиста в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин присвоил Газманову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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