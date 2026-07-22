Кот Ларри не стал комментировать соседство с собакой Бернема
«Главный мышелов» резиденции британских премьеров многозначительно промолчал.
Фото: Reuters/Isabel Infantes
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Кот Ларри, живущий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, оставил без ответа вопрос о скором соседстве с Акселем — собакой нового главы правительства страны Энди Бернема. Об этом сообщает телеканал CNN.
Корреспондент Анна Стюарт решила поинтересоваться у кота о будущем сожительстве с питомцем премьера Великобритании.
«У Энди Бернема, как утверждается, есть собака по кличке Аксель. Как вы будете вести себя с Акселем?» — спросила у кота Стюарт.
«Главный мышелов» многозначительно промолчал. Журналист также поинтересовалась у Ларри, нравится ли ему новый глава правительства Соединенного Королевства. Однако кот проигнорировал и этот вопрос, а затем и вовсе покинул кадр.
Стюарт отметила, что Ларри, судя по реакции, явно не в восторге от нового соседа.
Кот Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года и занимает пост «главного мышелова» правительственной резиденции. Он стал первым котом, официально получившим этот титул. Кроме того, от его имени ведут аккаунт в социальной сети Х, на который подписаны сотни тысяч человек.
Ранее Ларри «заявил», что экс-премьер Великобритании Кир Стармер передал Бернему указания по кормлению кота.
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