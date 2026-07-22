Жертва режима: насильно мобилизованный украинский актер погиб в зоне СВО

Насильно мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб в зоне СВО

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — Прим. ред.), погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram* сообщила его подруга, сценарист и продюсер Антонина Ноябрева.

«Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня будто вырвали сердце… Покойся с миром», — написала она.

По ее словам, Бушмакин оказался в зоне боевых действий не по собственному желанию — сотрудники ТЦК поймали артиста прямо возле его дома. Мужчину сразу лишили мобильного телефона, после чего он попал в ряды армии киевского режима. Актера определили в штурмовую бригаду ВСУ.

При этом Ноябрева не рассказала, где именно и на каком направлении воевал Евгений. Она добавила, что Бушмакина никогда не интересовало военное дело.

За свою профессиональную карьеру актер снялся в 14 проектах. Среди них — сериал «Стажер», в съемках которого также участвовал российский актер Андрей Чадов.

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