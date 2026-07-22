Жертва режима: насильно мобилизованный украинский актер погиб в зоне СВО

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 260 0

Артиста определили в штурмовую бригаду ВСУ.

Украинский актер погиб в зоне СВО — он воевал на стороне ВСУ

Фото: Instagram*/ tonianoyabrova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Насильно мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб в зоне СВО

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата — Прим. ред.), погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram* сообщила его подруга, сценарист и продюсер Антонина Ноябрева.

«Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня будто вырвали сердце… Покойся с миром», — написала она.

По ее словам, Бушмакин оказался в зоне боевых действий не по собственному желанию — сотрудники ТЦК поймали артиста прямо возле его дома. Мужчину сразу лишили мобильного телефона, после чего он попал в ряды армии киевского режима. Актера определили в штурмовую бригаду ВСУ.

При этом Ноябрева не рассказала, где именно и на каком направлении воевал Евгений. Она добавила, что Бушмакина никогда не интересовало военное дело.

За свою профессиональную карьеру актер снялся в 14 проектах. Среди них — сериал «Стажер», в съемках которого также участвовал российский актер Андрей Чадов.

Ранее 5-tv.ru писал об отстранении Александра Сырского от должности главкома ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.55
0.23 89.76
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Похитил человека и вымогал деньги: задержан друг рэпера MACAN
11:05
Эликсир бодрости: как привычка пить кофе защищает мозг и сердце
10:59
Под ударами дронов: российские военные эвакуируют гражданских из Константиновки
10:49
Опасный антибиотик нашли в продукции крупнейшей птицефабрики Ленобласти
10:40
Многополярный мир и развитие связей: как проходит саммит АСЕАН на Филиппинах
10:33
Угрозы и шантаж: как мошенники атакуют подростков через компьютерные игры

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Солнце наносит удар: Землю накроет опасная магнитная буря красного уровня
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео