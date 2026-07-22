Сын актера Дмитрия Поднозова сообщил о предстоящей кремации тела отца

Тело актера, худрука и основателя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова, скончавшегося 20 июля, будет кремировано. Об этом ТАСС рассказал сын артиста.

«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — отметил он.

Кроме того, в пресс-службе театра «Особняк» агентству сообщили, что церемония прощания с артистом пройдет в стенах заведения. При этом сотрудники театра не уточнили, какого числа состоится гражданская панихида.

Поднозов ушел из жизни в возрасте 64 лет. У артиста в декабре прошлого года обнаружили рак легкого с метастазами в головной мозг. Его творческая биография насчитывает свыше 200 работ в сериалах и фильмах. Он снялся в таких кинопроектах, как «Мажор», «Ледокол», «Чернобыль», «Тайны следствия», «Карамора» и многих других.

Ранее заслуженный артист России Сергей Жигунов в беседе с 5-tv.ru назвал Дмитрия Поднозова потрясающим актером, уход которого стал большой потерей для отечественного кинематографа.

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