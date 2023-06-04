Сфера IT — как раз та, где юные умы могут приложить свои знания, дарования и нестандартный подход. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» может из мема стать девизом. В этом убедилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Как школьники и студенты меняют медицину

Вместо медсестры — симпатичный медицинский робот. Он сам проедет по палатам, измерит температуру, давление, сатурацию, раздаст пациентам таблетки. Модель пилотная. О ее создании 11-классник Максим задумался в разгар пандемии.

«Пока робот едет от одного пациента к другому, он сам себя обеззаразит и станет абсолютно безопасным», — рассказал о разработке школьник Максим Воля.

Робота Максим повезет на конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» в «Сириус». А дальше надеется, что сможет найти инвестора для промышленного производства и начать работать на крупную компанию. Как это уже делает Султан.

Султан — сотрудник IT-команды крупной сети медицинских центров. Он разрабатывает модули для мобильного приложения, в котором можно записаться к врачу, получить консультацию и купить лекарства. Трудится дистанционно — прямо из дома.

«Разрабатываю бэкенд для мобильного приложения. Мы можем добавить препарат в корзину и посмотреть наличие в аптеках», — объяснил суть своей работы ученик академической гимназии СПбГУ Султан Фастахиев.

Летом предложить работу медицинские центры хотят выпускникам еще четырех школ — участникам проекта «Большие вызовы».

«Наши школьники работают над двумя большими проектами: это разработка сервиса маршрутизации пациента и сервис, помогающий врачу в расшифровке медицинских анализов», — сообщила руководитель акселератора группы компании медицинских центров Елена Андресюк.

Какие предприятия привлекают школьников к работе

Победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Дмитрий Киль с седьмого класса изучает 3D-моделирование. Зарабатывать на увлечении начал в 16 лет: на интернет-платформе продавал собственные модели раций.

«Это может быть на заказ или, наоборот, вы что-то делаете и выкладываете в интернет свои работы. Можно попытаться оформиться как самозанятый», — поделился опытом победитель всероссийского конкурса «Большая перемена», студент новосибирского государственного национально-исследовательского университета Дмитрий Киль,

К четвертому курсу студент рассчитывает получить предложение о работе в «Росатоме». Госкорпорация перспективные кадры растит буквально со школьной скамьи. Активно развивающееся подразделение — композитный дивизион — создал три инжиниринговых центра: в Ульяновске, Казани и в «Сириусе», где дети с седьмого класса учатся изобретать изделия из композитов, востребованных в зеленой энергетике, электротранспорте, авиастроении, сферах медицины и спорта.

«Мы занимаемся с ребятами не просто какими-то абстрактными работами, чтобы „поиграться“. Они там делают прототипы абсолютно реальных изделий, которые мы дальше планируем воплощать на наших производственных площадках и делать нашими профессиональными продуктами», — подчеркнул гендиректор композитного дивизиона госкорпорации «Росатом» Александр Тюнин.

А Томский завод по производству полупроводников предлагает старшеклассникам на практике освоить техническую специальность: устроиться на лето помощником испытателя деталей приборов, монтажника или сборщика. График для подростков — четыре рабочих часа в день.

Куда устраиваются работать школьники

Трудоустроиться школьникам теперь стало проще — для заключения договора достаточно будет согласия одного из родителей. Разрешения от органов опеки больше не требуется. Рекрутеры уверяют: сейчас время молодых — два года подряд количество вакансий для подростков только растет.

Правда, ассортимент не расширяется. Больше половины предложений для школьников — это работа курьера. В пятерку лидеров вошли вакансии промоутера, менеджера по продажам, оператора колл-центра и продавца консультанта.

«Хочешь быть юристом? Есть юридические компании, которым тоже нужны, например, курьеры. Это смело можно как опыт работы описывать в своем резюме», — посоветовала руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы Ирина Святицкая.

Еще один путь заработать — выходить на рынок с собственными изобретениями. Убрать недостатки, чтобы повысить КПД нагревательного котла на 30% — задача для детей-инноваторов Липецкой области. КПД самих ребят бьет рекорды — 27 раз они выигрывали международные конкурсы изобретателей.

«29 предприятий работают по патентам, в которых мы принимали участие. Эти предприятия оплачивают поездки ребят на международные конкурсы», — рассказал профессор Кафедры технологии и технического творчества Липецкого государственного педагогического университета Вячеслав Тигров.

Сложности с патентованием

Сейчас работают над устройством спасения при пожаре.

«Как только начинается пожар, кожух закрывается, после чего активируется нагнетатель и выдвигается труба. Нагнетатель потихонечку перетаскивает с улицы чистый воздух под кожух. В результате создается дополнительное давление, которое выталкивает дым. И, собственно, люди не задыхаются», — объяснил десятиклассник Александр Карамышев.

Вот только запатентовать изобретение у самих школьников не получится. Для этого нужно обратиться в «Роспатент», но сам ребенок сделать этого не сможет.

«Необходимо создать либо при Минобрнауки, либо при Федеральном агентстве по делам молодежи студенческий или молодежный патентный центр. Где за счет государства будет производиться быстрая регистрация прав вот таких разработок молодых ребят», — предложил решение проблемы депутат Госдумы Михаил Киселев.

Творческие натуры тоже могут найти работу по душе. Не хуже, чем у именитых кутюрье, одежду от юных дизайнеров из «Движения первых» готовы носить звезды эстрады и телевидения.

«У нас есть дети, которые после первого сезона запустили свои бренды. Поэтому мы запустили одну из номинаций — fassion-предпринимательство», — похвасталась стилист, телеведущая и амбассадор проекта «Министерство школьной моды» Лина Дембикова.

С каждым годом возможностей не только для развития таланта, но и для реализации научных, творческих и даже коммерческих идей у подростков становится все больше. Найти свое призвание и себя в профессии — вполне реально. Даже для тех, кто только вчера получил паспорт.