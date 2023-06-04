Пятилетний ребенок погиб при пожаре в частном доме под Тверью

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Неужели у мальчика не было шансов на выживание?
Фото: Telegram / Прокуратура Тверской области
Следственный Комитет России по Тверской области продолжает расследование уголовного дела по факту гибели в пожаре мальчика 2017 года рождения. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
Труп ребенка был обнаружен во время тушения пожара в СНТ «Родничок». По факту происшествия было возбуждено дело по статье причинение смерти по неосторожности.
Сейчас сотрудники СКР совместно с полицией проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей. Специалисты намерены выяснить точную причину смерти, а также установить очаг возгорания и его причины.
«На месте происшествия продолжают работать сотрудники территориального отдела СКР, которые во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев случившегося, жителей соседних домов», — отмечается в заявлении.
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