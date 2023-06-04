Пожар полностью уничтожил 100-летний Дом работников железной дороги в Ленобласти

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 12 0

Коллекция музея насчитывала около шести тысяч экспонатов. Он был построен в 1916 году.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сгорел Дом работников железной дороги на территории «Хутора Milka» на улице Озерной в поселке Кузнечный Ленинградской. Деревянное здание было уничтожено огнем меньше чем за час. Как сообщили представители экстренных служб, сигнал о происшествии поступил в 15:50 по местному времени (Совпадает с московским). Площадь возгорания составила 140 квадратных метров, 12 пожарных из двух частей ликвидировали его к 16:46.

Старинный финский дом, в котором располагался музей, был построен в 1916 году на станции Карлахти финляндской железной дороги (нынешний Кузнечный). В 2016 году его намеревались снести. Автор краеведческого проекта Мария Куск добилась разбора здания и установки на новом участке, эта работа до момента полного восстановления продлилась несколько лет.

Так на территории «Хутора Milka» появился музей, его коллекция насчитывала около шести тысяч экспонатов. Здесь проводились экскурсии и тематические мероприятия. Как сообщила Мария Куск в социальных сетях, в здании мог загореться обогреватель, пока она проводила очередную экскурсию. Очевидцы предположили, что причиной пожара могло стать и короткое замыкание, так как в день происшествия напряжение на линии электропередачи было нестабильным. Ни один образец не уцелел, музей выгорел дотла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские экстренные службы пытаются сократить число природных пожаров в регионах. В 2023 году был изменен порядок действий в случае ЧП.

Пожар полностью уничтожил 100-летний Дом работников железной дороги в Ленобласти

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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