Опубликованы эксклюзивные кадры с места задержания криминального авторитета Андреева

Обнародованы кадры с места задержания криминального авторитета Андрея Андреева в Парагвае. Мужчина был арестован местными правоохранительными органами 12 лет назад. Об этом сообщил директор по социальным коммуникациям Национального антинаркотического секретариата Парагвая Франциско Айяла в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Нами была получена информация о нахождении в Парагвае гражданина России, который был связан с несколькими гражданами Парагвая. Они организовали логистику доставки кокаина на европейский континент через аэропорты, а также через тройную границу Фос-де-Игуасу. Мы на месте, где около 12 лет назад было произведено задержание. В нескольких метрах находится дом, именно там находились подозреваемые. Когда они заметили присутствие агентов, преступники убежали через небольшой участок леса и пытались скрыться, спрыгнув в реку. Сейчас мы можем восстановить события, потому что мы находимся именно на этом месте. Но отряд полицейских, который руководил процедурой задержания преступников успел поймать их, когда они пытались сбежать», — заявил Айяла.

Некоторое время назад мужчину экстрадировали из Парагвая в Россию. Его обвиняют в причастности к деятельности преступной группировки.

В материалах дела значится, что российская преступная группировка, частью которой был Андреев, совершила восемь убийств. Непосредственно сам Андреев, по версии следствия, с 1997 по 1999 год завладел более чем двумя миллионами рублей, угрожая убийством некоему бизнесмену и его семье.

На кадрах видно, что Андреева сажают в машину Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, а затем увозят. Директор по социальным коммуникациям Национального антинаркотического секретариата Парагвая Франсиско Айяла заявил, что россиянин был задержан еще в марте 2011 года.

«Прокурор Франсиско де Варгас вынес решение о проведении спецоперации по борьбе с наркотиками в районе Каакупе города Мариано Роке Алонсо в Парагвае. Было постановление на обыск дома, который был расположен прямо в этом районе недалеко от международного аэропорта Сильвио Петтиросси», — отметил он.

Отмечается, что подозреваемые пытались сбежать. Однако им это не удалось. В странах Латинской Америки Андреев создал наркокартель, зарабатывая на продаже запрещенных веществ.

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