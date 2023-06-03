Главу фонда капремонта в Красноярском крае задержали по делу о взятке в 12 миллионов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 27 0

В ходе обыска у подозреваемого чиновника изъяли валюту, дорогие часы и ювелирные украшения, а также сертификаты на бриллианты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

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Гендиректора регионального фонда капремонта в Красноярском крае задержали по делу о взятке. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, задержанный чиновник попросил у знакомого бизнесмена 12 миллионов рублей. Взамен он обещал ему помогать выигрывать конкурсы на проведение строительных работ в крае, а также принимать в эксплуатацию не отвечающие всем нормам здания.

Бизнесмен согласился. В начале мая он заплатил гендиректору красноярского фонда капремонта 1,6 миллиона рублей, а через месяц — 2 июня — еще пять миллионов. Сразу после получения денег чиновника задержали.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК РФ.

В ходе обыска у задержанного изъяли пять тысяч евро и одну тысячу долларов, дорогостоящие часы и ювелирные украшения, а также сертификаты на бриллианты и автомобиль. Возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

На сайте регионального фонда капремонта в Красноярском крае говорится, что его гендиректором является Михаил Попелышев. На различных руководящих должностях он работал 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальника отдела Брянской таможни арестовали по делу о крупной взятке.

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