Постаревший Султан Сулейман из «Великолепного века» разочаровал поклонниц внешним видом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 51 0

Халит Эргенч сыгравший султана Сулеймана разочаровал поклонниц своим внешним видом

Постаревший Султан Сулейман из «Великолепного века» разочаровал поклонниц внешним видом

Фото: www.globallookpress.com / Daziram

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Волосы актера выпали, а борода стала седой. Но это далеко не все изменения.

Турецкий актер и звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч разочаровал своих поклонниц внешним видом. Еще десять лет назад на султана Сулеймана смотрели как на брутального красавчика, но за последнее время он перестал держать себя в форме.

Недавно его жена Бергюзар Корель опубликовала со своим возлюбленным совместную фотографию в личном блоге. Поклонницы заметили, что их любимый Халит Эргенч внешне преобразился. 53-летний актер увеличился в плечах и талии. При этом актер стал почти полностью лысым. А его борода поседела.

«За такого Хюррем с Махидерван бы не дрались»;

«Ну что вы глупости пишите, да полысел, но в целом красавец!»;

«В первых сериях ВВ был такой стройный, подтянутый! Распустил себя», — пишут поклонницы турецкого актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Халит Эргенч объяснил исторический ляп в костюмах наложниц в сериале «Великолепный век».

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