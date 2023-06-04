Турция вступает в балканский конфликт? Батальон спецназначения уже в Косово

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 53 0

Турция вводит войска в для защиты Косово

Турция вступает в балканский конфликт? Батальон спецназначения уже в Косово

Фото: Reuters / LAURA HASANI

Читайте нас в: Дзен Новости

Войска введены по просьбе НАТО. Что будет дальше?

Турция начала разворачивать в Косово батальон сил спецназначения. Ранее об этом попросили в НАТО.

В Министерстве обороны Турции сообщили, что после обострения конфликта на Балканах по просьбе командующих Альянсом для Косово были переданы силы батальона коммандос 65-й механизированной пехотной бригады, передает ТАСС.

Турция вводит войска в Косово на фоне беспорядков на севереТурция вводит войска в Косово на фоне беспорядков на севере. Фото: Reuters / TURKISH DEFENCE MINISTRY

«Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады приступил к развертыванию в Косове», — написали в Twitter-аккаунта военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обострении ситуации на Балканах. Все больше сил НАТО прибывает в Косово. Силовики обносят колючей проволокой муниципальные здания. Косовским сербам это очень не нравится. В ответ они растянули огромный национальный флаг. 250-метровое полотно отправится в Париж. Это будет подарок для теннисиста Новака Джоковича, который открыто поддержал косовских сербов.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:29
Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина
19:18
Нарушение всех норм безопасности: эксперт назвал причину ж/д катастрофы в Индии
19:07
«Хочет в дом въехать»: помощницу Волочковой заподозрили в коварном умысле
18:52
Враг отступил: в Минобороны прокомментировали ситуацию с украинской ДРГ в Белгородской области
18:42
Леру Кудрявцеву чуть не убила вещь из онлайн-магазина: «Это ужасающе!»
18:25
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться

Сейчас читают

Гладков: ДРГ зашла в Новую Таволжанку Белгородской области
Норвежский актер Тотто Освольд скончался на 82-м году жизни
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео