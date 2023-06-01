Обострение ситуации в Косово: последние события

Новое обострение на севере самопровозглашенной республики Косово: туда прибывают дополнительные силы НАТО. Силовики обносят колючей проволокой здания муниципалитетов. Косовские сербы в ответ на это растянули огромный национальный флаг. Наш корреспондент Семен Еремин передаёт последние новости.

Протесты сербского населения северных муниципалитетов Косово продолжаются. Но сегодня стороны, в первую очередь — албанский спецназ, захвативший административные здания, ведут себя сдержаннее. В Звечане — в одном из четырех проблемных городов — сербы растянули на центральной улице вот такой флаг. 250 метров — это огромное полотно отсюда из Сербии отправится в Париж. В качестве подарка Новаку Джоковичу. Знаменитый теннисист публично поддержал косовских сербов, как только произошел захват муниципальных управ, в том числе и в Звечане.

«Мы видим косовскую спецполицию на мосту Бистрица и по всему северу. Мы должны быть едины. Самое главное для нас — сохранить мир и остаться на родных местах. Остановить оккупацию севера — вот наша просьба», — говорил бывший председатель муниципалитета Звечане Драгиша Милович.

Драгиша Минович — бывший мэр Звечана, местный серб. Это его косовские власти пытаются заменить на своего человека. И остановить оккупацию — значит убрать из административных зданий города захватчиков.

Сербы поют песню «Выходи, малышка» — такой народный призыв к албанскому спецназу покинуть их город. Они хотят, что бы северные сербские регионы глава Косово Альбин Курти оставил в покое. Его считают автором этой провокации.

Международные миротворческие силы KFOR фактически поддержали захватчиков муниципалитетов, применив силу против косовских сербов. Они уже забаррикадировали подходы к захваченным зданиям. Утром размотали колючую проволоку и пригнали технику для разгона протеста. Но руководство Сербии дает понять — защищать соотечественников в Косово и Метохии в случае агрессии будут решительно.

«Ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, решений администрации Приштины. И давайте назовем ее настоящим именем и попытаемся сублимировать как оккупацию севера албанскими администрации из Приштины», — сказал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Министр обороны Сербии посетил сербских военных, размещенных в приграничной Рашке. С другой стороны, на КПП Яринье, KFOR усилили контроль. Москва дипломатически поддерживает Белград в противостоянии с Приштиной, и теми кто за ней стоит — KFOR и НАТО.

«Если бы они действовали на основе мандата Организации Объединенных Наций, на основе резолюции 1244 занимали нейтральную позицию, на самом деле они действуют в поддержку Приштины и все события последних дней — это с ещё большей очевидностью, чем ранее показали», — сказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Помимо нашего посла президент Вучич принимал и главу китайской дипмиссии. Пекин так же выразил надежду, что НАТО будет уважать территориальную целостность Сербии. Ситуация остается очень напряженной.