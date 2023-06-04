Враг отступил: в Минобороны прокомментировали ситуацию с украинской ДРГ в Белгородской области

Власти региона отмечали, что в районе Новой Таволжанки шли серьезные бои.

Украинские диверсанты несколько часов назад действительно попытались зайти на территорию Белгородской области. Однако благодаря слаженным действиям защитников России противнику удалось помешать реализовать задуманное. Об этом заявили в Минобороны страны.

«4 июня с. г. подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», подчеркивалось в заявлении.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.