«Грохочет гром»: как вести себя во время грозы

Чего нельзя делать, чтобы не стать жертвой стихийного явления.

В большинстве регионов России наблюдаются грозы с мая по сентябрь. А на юге страны это явление может происходить на протяжении всего года.

Гнев Перуна

Прозвучит банально, но самое страшное, что может случиться во время грозы — это удар молнии. Ее можно поделить на два типа, классическая линейная, которую мы часто встречаем во время грозы, и шаровая, она встречается гораздо реже, но она очень опасна. Самая опасная молния — это та, что сопровождается громовым раскатом. Об этом сообщило издание URA.RU, опираясь на рекомендации МЧС.

Чаще всего это природное явление поражает своим разрядом высокие объекты: небоскребы, деревья и так далее. Если молния ударит в здание, то это может привести к пожару, так что стоит быть внимательным. Но обычно постройки защищены громоотводом. Если вы находитесь во время грозы посреди поля или открытого водоема, то для вас есть плохие новости… Скорее всего, молния ударит прямо по вам. Кстати, ежегодно от этого явления погибает около трех тысяч человек.

Чего нельзя делать во время грозы

Во время грозы нельзя говорить по телефону. Он создает магнитное поле, которое может притянуть электрический разряд. А нам такого не надо.

Во время грозы не подходите к электропроводке, водостокам и антенне.

Также не стойте у окон.

Рядом с деревьями лучше не останавливаться.

Спорт — это хорошо, но не во время грозы. И точно не надо посещать уличные тренажеры.

Велосипеды, самокаты и мотоциклы тоже опасны. Нужно остановиться (если вы едете на двухколесном транспортном средстве) и отойти от них на 20-30 метров.

Советы, которые помогут спастись во время грозы

Закройте двери, окна, дымоходы и вентиляции.

Выключите все электроприборы.

Если вы в лесу, то во-первых, почему не посмотрели прогноз погоды? А во-вторых, найдите низкие деревья и попытайтесь спрятаться под ними.

Если вы в водоеме, то нужно быстро вылезти из него, отойти от берега. Если есть возможность спуститься в низину, то надо ей воспользоваться.

Если вы в поле, то попытайтесь найти какой-нибудь овраг, садитесь на корточки и обхватите ноги руками.

Если вы оказались за рулем во время грозы, то закройте окна, опустите антенну радиоприемника и не покидайте автомобиль.

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