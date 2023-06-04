В Подмосковье двоих детей жестоко избил сожитель их матери

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 66 0

Брат и сестра доставлены в больницу с травмами головы.

В Подмосковье двоих детей жестоко избил сожитель их матери

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Брат с сестрой 11 и 14 лет соответственно пострадали от рук сожителя своей матери и попали в больницу. Инцидент произошел в одном из небольших поселков Московской области.

Как сообщил источник 5-tv.ru, детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у обоих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.

Обстоятельства нападения на несовершеннолетних и подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в Тверской области. На месте пожара после ликвидации огня было обнаружено тело мальчика 2017 года рождения. Следователи выясняют, почему ребенок оказался один в горящем доме и никто не помог ему спастись.

Также 5-tv.ru публиковал рекомендации психолога о том, как уберечь детей от общения с педофилами в социальных сетях.

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