Как в Москве отметили День Святой Троицы

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В Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

В московском Храме Христа Спасителя прошла божественная литургия в честь одного из самых почитаемых православных праздников — Дня Святой Троицы.

А накануне ночью туда доставили икону «Троица» Андрея Рублева. Шедевр русской иконописи могут увидеть все желающие вплоть до середины июня. Только в первый день поклониться чудотворному образу XV века пришли шесть тысяч верующих.

Игорь Балдин побывал на исторической службе.

 

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