Памфилова: возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами

Больше всего поступало ложных сообщений о минировании избирательных участков.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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За весь период избирательной кампании возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами. Об этом 19 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.
«За истекшие сутки, то есть 18 сентября, в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями», — сказала Элла Памфилова.
Председатель ЦИК добавила, что с момента начала голосования поступило, в том числе, 24 ложных сообщения о минировании избирательных участков в 15 субъектах РФ. В целом, как отметила Элла Памфилова, выборы в Госдуму проходят довольно оживленно во всех 89 субъектах РФ, проблем не так много.
Голосование продлится до 20 сентября. Принять участие в выборах смогут граждане, достигшие 18 лет. Избирателям предложено несколько способов волеизъявления: бумажный бюллетень на участке по месту регистрации либо электронный формат.
Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.
Ранее Элла Памфилова назвала провокаторов, которые пытаются сорвать выборы в России трусами.
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