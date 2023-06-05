В ЦБ задумались о запрете рискованных ипотечных схем

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ЦБ может запретить ипотеку с низким первоначальным взносом и околонулевыми ставками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Регулятор обеспокоен вероятным ростом невозвратных кредитов.

Ипотеку с околонулевыми ставками и низким первоначальным взносом могут запретить. Как выяснили «Известия», такую возможность сейчас обсуждают в Центробанке.

Регулятор обеспокоен вероятным ростом невозвратных кредитов, которые не получается окупить, даже реализовав залоговую недвижимость. Работа в этом направлении уже идет: с июня введены надбавки к коэффициенту риска для кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов.

А со следующего года они коснутся взносов менее 30 процентов. Это значит, что доля одобренных заявок резко сократится.
Если такая мера не поможет, ЦБ готов полностью запретить рискованные сделки, чтобы избежать ипотечного пузыря.

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