Sözcü: Глава MI-6 послал поздравление с назначением турецкому коллеге в фейковый аккаунт

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Досадную оплошность допустили в Twitter.

Sözcü: Глава MI-6 послал поздравление с назначением турецкому коллеге в фейковый аккаунт

Фото: Reuters / CAGLA GURDOGAN

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Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур вместо нового главы МИД Турции Хакана Фидана отправил сообщение фейковому аккаунту с его именем. Мужчина хотел поздравить дипломата с назначением на должность в Twitter, но перепутал учетные записи и обратился к пародийному аккаунту. Об этом сообщила газета Sözcü.

Отмечается, что у Фидана нет официального аккаунта в Twitter. Мур вскоре понял свою ошибку. При этом он отметил, что «получилось неловко».

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