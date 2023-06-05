«Серьезная проблема»: Трамп отказался шутить над Байденом из-за его поведения

|
Алексей Панков
Алексей Панков 53 0

Трамп заявил, что не считает хорошей идеей шутить над здоровьем Байдена

«Серьезная проблема»: Трамп отказался шутить над Байденом из-за его поведения

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

Читайте нас в: Дзен Новости

Нынешний американский лидер регулярно дает поводы усомниться в состоянии его здоровья.

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ведущим Fox News Шоном Хэннити назвал плохой идеей высмеивать нынешнего американского лидера Джо Байдена из-за умственных способностей последнего. Об этом сообщает издание The Washington Times.

По мнению политика, ухудшающееся психическое состояние главы Белого дома заслуживает пристального внимания. Его когнитивные способности, как считает Трамп, являются серьезной проблемой. Отмечается, что в свои 80 лет Байден является самым старым действующим президентом в истории США.

«Я попросил Шона не шутить по этому поводу. Потому что он высмеивал Байдена за его умственные способности. Честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея шутить об этом, потому что это серьезная проблема», — сказал Трамп.

Момент «столкновения» Джо Байдена с вертолетом попал на видео

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден упал на сцене во время награждения выпускников Академии ВВС США. Затем охрана помогла ему подняться и пройти к сиденьям.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

13:37
Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
13:31
Гроб с телом Сергея Дрейдена вынесли из БДТ под аплодисменты — видео с прощания
13:29
В Еврокомиссии предложили ввести маркировку контента, произведенного ИИ
13:22
Три развода и смерть дочери: главные трагедии в жизни Барбары Брыльски
13:20
Наркобарон или киллер: чем «известен» криминальный авторитет Андрей Андреев
13:19
Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом началось в Петебрурге
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео