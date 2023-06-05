«Серьезная проблема»: Трамп отказался шутить над Байденом из-за его поведения

Нынешний американский лидер регулярно дает поводы усомниться в состоянии его здоровья.

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ведущим Fox News Шоном Хэннити назвал плохой идеей высмеивать нынешнего американского лидера Джо Байдена из-за умственных способностей последнего. Об этом сообщает издание The Washington Times.

По мнению политика, ухудшающееся психическое состояние главы Белого дома заслуживает пристального внимания. Его когнитивные способности, как считает Трамп, являются серьезной проблемой. Отмечается, что в свои 80 лет Байден является самым старым действующим президентом в истории США.

«Я попросил Шона не шутить по этому поводу. Потому что он высмеивал Байдена за его умственные способности. Честно говоря, я не думаю, что это хорошая идея шутить об этом, потому что это серьезная проблема», — сказал Трамп.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден упал на сцене во время награждения выпускников Академии ВВС США. Затем охрана помогла ему подняться и пройти к сиденьям.