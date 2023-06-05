До самого конца: вдова Сергея Дрейдена разрыдалась возле его гроба

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 45 0

Вдова Сергея Дрейдена не смогла сдержать слез на прощании с покойным мужем

Фото, видео: Тушин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Татьяна Пономаренко была с возлюбленным до его последнего вздоха.

Жена Сергея Дрейдена не смогла сдержать слез возле гроба покойного супруга. Известный петербургский актер скончался на 82-м году жизни.

С четвертой супругой Татьяной Пономаренко, которая является президентом Автономной некоммерческой организации культуры «Творческий центр Борей АРТ», он провел последние годы своей жизни. Женщина была с ним до самого конца.

Как стало известно 5-tv.ru, тело умершего вынесли из здания Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова под бурные аплодисменты собравшихся.

Жизнь Дрейдена оборвалась в Финляндии 8 мая, однако из-за трудностей с трансфером церемонию прощания удалось провести только 5 июня. В Храме Вознесения Христова, как уточняется, прошло отпевание, после чего тело артиста, скорее всего, кремируют и захоронят на Шуваловском кладбище.

Причиной смерти знаменитости стала двусторонняя тромбоэмболия — в прошлом у актера уже были проблемы с венами. Народную известность артист приобрел благодаря фильмам «Фонтан», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» и другим. За выдающуюся игру в театре он становился лауреатом премий «Золотая маска» и «Ника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гроб с телом Сергея Дрейдена вынесли из БДТ под аплодисменты.

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

16:50
Минобороны: попытки ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении не увенчались успехом
16:46
До самого конца: вдова Сергея Дрейдена разрыдалась возле его гроба
16:45
ЕК продлила запрет на импорт зерна с Украины до осени
16:39
Умер актер сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов
16:36
Умер сценарист мультфильма «Незнайка на Луне» Владимир Голованов
16:25
Всегда на страже: военный эксперт рассказал о значении Балтийского флота для безопасности России

Сейчас читают

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
«Вы хотите, чтобы я дом Лоле завещала?» — Волочкова впервые заговорила о своем завещании
Попытка ВСУ начать наступление обернулась катастрофой: военный эксперт объяснил почему

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео