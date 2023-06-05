Власти Москвы опровергли сообщения о пожаре в больнице в Коммунарке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 31 0

Задымления также не фиксировали. Что же там произошло?

Власти Москвы опровергли сообщения о пожаре в больнице в Коммунарке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о возгорании и задымлении в больнице в Коммунарке. В пресс-службе уточнили, что там действительно сработали системы оповещения.

«Задымления и пожара не было», — подчеркнули в департаменте.

После срабатывания систем помещения были проверены специалистами, пациентов в здании не было, персонал вернулся к работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задымление произошло в столичной больнице в Коммунарке, расположенной по улице Сосенский Стан. Уточнялось, что все произошло на втором этаже детского отделения.

 

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