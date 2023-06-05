Персонал больницы в Коммунарке эвакуируют из-за задымления
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Что известно о случившемся к настоящему времени?
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Задымление произошло в столичной больнице в Коммунарке, расположенной по улице Сосенский Стан. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По некоторым данным, задымление произошло на втором этаже детского отделения. В настоящее время из-за случившегося персонал больницы эвакуируют.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сгорел Дом работников железной дороги на территории «Хутора Milka» на улице Озерной в поселке Кузнечный Ленинградской области. Деревянное здание было уничтожено огнем меньше чем за час.
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