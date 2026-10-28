«Хотел заплатить Филиппу»: как возлюбленный Алексеевой ревновал ее к Киркорову

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 23 0

Чтобы сохранить мир в отношениях, модель решилась на «ход конем».

Кто заплатил Филиппу Киркорову за Валентину Алексееву

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возлюбленный мисс БРИКС Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Мисс БРИКС Валентина Алексеева рассказала, что ее возлюбленный — бизнесмен Илья Мительман — ревновал ее к народному артисту России Филиппу Киркорову. Он хотел даже заплатить певцу, чтобы тот перестал проводить с моделью время. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По словам Алексеевой, с Киркоровым она познакомилась еще до встречи с Мительманом. На конкурсе «Мисс БРИКС» певец предложил ей сняться в своем клипе. Позже, когда Алексеева сообщила возлюбленному, что летит с Киркоровым в Каппадокию на съемки, тот отреагировал ревниво.

«Я не буду говорить, что он спокойно меня отпустил. Я с ним долго поговорила, мы с ним проработали этот момент», — рассказала Алексеева.

Она подчеркнула, что Мительман видел ее общение с Киркоровым и понимал, что между ними исключительно творческие отношения. По словам девушки, она всегда обращается к артисту на «вы» и очень уважает его.

Алексеева призналась, что Мительман продолжал ревновать ее к Киркорову. Чтобы снять напряжение, она познакомила мужчин лично.

«Я их познакомила, я сделала ход конем, мы встретились, поужинали вместе. И я сказала, что вот, Илья, тебе вообще не за что переживать. Была замечательная, чудесная встреча. Настолько все комфортно, классно прошло», — вспомнила она.

При этом Алексеева рассказала о неожиданном предложении со стороны Мительмана.

«В какой-то момент Илья хотел заплатить Филиппу, чтобы он перестал со мной куда-то ходить. Это правда было такое, потому что он сидел, переживал, ну, до момента, пока я все не объяснила и мы все не познакомились», — заявила она.

Алексеева также объяснила, почему в соцсетях появлялись предположения о финансовом сотрудничестве между Мительманом и Киркоровым.

По ее словам, из-за частых совместных появлений с певцом люди могли воспринимать их творческий союз как рекламное продвижение.

«В нашем случае это его восхищение мной и мое восхищение им», — сказала Алексеева о сотрудничестве с Киркоровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

15:38
Путин заявил о готовности России делиться технологиями с Африкой
15:37
Заочное обучение для инженеров в России могут отменить
15:33
Размещал рекламу: муж находил насильников жены через сайты объявлений
15:23
Зеленский устроил истерику из-за нехватки ракет для Patriot
15:14
Видел ее будущее: Ким Кардашьян рассказала о последнем разговоре с отцом
15:08
«Хотел заплатить Филиппу»: как возлюбленный Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео