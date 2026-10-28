«Хотел заплатить Филиппу»: как возлюбленный Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Возлюбленный мисс БРИКС Алексеевой ревновал ее к Киркорову

Мисс БРИКС Валентина Алексеева рассказала, что ее возлюбленный — бизнесмен Илья Мительман — ревновал ее к народному артисту России Филиппу Киркорову. Он хотел даже заплатить певцу, чтобы тот перестал проводить с моделью время. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По словам Алексеевой, с Киркоровым она познакомилась еще до встречи с Мительманом. На конкурсе «Мисс БРИКС» певец предложил ей сняться в своем клипе. Позже, когда Алексеева сообщила возлюбленному, что летит с Киркоровым в Каппадокию на съемки, тот отреагировал ревниво.

«Я не буду говорить, что он спокойно меня отпустил. Я с ним долго поговорила, мы с ним проработали этот момент», — рассказала Алексеева.

Она подчеркнула, что Мительман видел ее общение с Киркоровым и понимал, что между ними исключительно творческие отношения. По словам девушки, она всегда обращается к артисту на «вы» и очень уважает его.

Алексеева призналась, что Мительман продолжал ревновать ее к Киркорову. Чтобы снять напряжение, она познакомила мужчин лично.

«Я их познакомила, я сделала ход конем, мы встретились, поужинали вместе. И я сказала, что вот, Илья, тебе вообще не за что переживать. Была замечательная, чудесная встреча. Настолько все комфортно, классно прошло», — вспомнила она.

При этом Алексеева рассказала о неожиданном предложении со стороны Мительмана.

«В какой-то момент Илья хотел заплатить Филиппу, чтобы он перестал со мной куда-то ходить. Это правда было такое, потому что он сидел, переживал, ну, до момента, пока я все не объяснила и мы все не познакомились», — заявила она.

Алексеева также объяснила, почему в соцсетях появлялись предположения о финансовом сотрудничестве между Мительманом и Киркоровым.

По ее словам, из-за частых совместных появлений с певцом люди могли воспринимать их творческий союз как рекламное продвижение.

«В нашем случае это его восхищение мной и мое восхищение им», — сказала Алексеева о сотрудничестве с Киркоровым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.