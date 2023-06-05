«Она в надежных руках»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла детали ее госпитализации

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 531 0

Лидия Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / id153271341; 5-tv.ru

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Ранее появилась информация, что 84-летняя актриса попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Так ли это?

Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице в связи с плановым обследованием. Об этом 5-tv.ru заявила ее младшая дочь Ольга Шукшина.

По словам наследницы, народная артистка РСФСР отправилась в одну из лучших лечебно-профилактических клиник.

«Лидия Николаевна в надежных руках», — подчеркнула Ольга.

Она призвала прессу и публику не мешать врачам и не создавать вокруг обычного обследования информационный шум.

«Я с ней постоянно, неотступно и круглосуточно», — отметила Ольга.

Изначально появилась информация, что 84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Ее дочь не сразу смогла прокомментировать 5-tv.ru госпитализацию и прояснить ситуацию.

«Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с подозрением на ишемический инсульт. В настоящий момент врачи проводят полное обследование звезды», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Слава была экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы.

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