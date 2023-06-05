Игры с огнем: появилось видео с шокированным подростком после поджога в Москве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 717 0

Появились видео с места поджога подростка в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребенок получил ожоги 80% тела.

В одном из московских дворов группа подростков подожгла одного из товарищей, мальчик получил ожоги 80% тела. Инцидент произошел на Чечерском проезде в районе Южное Бутово. По предварительной версии, юноша сильно пострадал в результате игр с огнем в компании приятелей. В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры после происшествия.

На видео можно разглядеть, что одежда подростка сгорела, на теле видны темные пятна. Шокированного юношу накрыли курткой и отпаивают водой до приезда скорой помощи. Мальчик не кричит, лишь открывает рот, просит еще глоток, тем временем местная ребятня обсуждает происшествие и самого пострадавшего.

По данным источника 5-tv.ru, к тяжелым последствиям привело банальное баловство детей на площадке. При каких именно обстоятельствах подожгли ребенка, намеренно это сделано или случайно, пока неясно. Он госпитализирован в критическом состоянии, инцидент тем временем расследует столичная прокуратура. Сотрудники Следственного комитета опрашивают свидетелей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, писал 5-tv.ru, пятилетний ребенок был найден мертвым в сгоревшем доме в Тверской области. Эксперты выясняют точные причины смерти малыша и неоднозначные обстоятельства трагедии.

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