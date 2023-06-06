Наценки до 150% — в России проверят торговые сети из-за подорожания «молочки»
ФАС проверит торговые сети из-за роста цен на молочную продукцию
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Несмотря на избыток товаров и низкие закупочные цены, сети сохраняют наценки в магазинах на высоком уровне.
Российские торговые сети ждет масштабная проверка. Федеральная антимонопольная служба изучит, на каком основании подорожала молочная продукция.
В этом году продавцы закупают сырье у производителей заметно дешевле — на 15-20% — чем в прошлом. В 2022-м продажи упали, а запасы на складах резко выросли — на 38%.
В основном, за счет сливочного масла, сыров и сухого обезжиренного молока. Но, несмотря на избыток товаров и низкие закупочные цены, торговые сети сохраняют наценки в магазинах на высоком уровне. В среднем — от 40 до 70% — а по премиум-сегменту — до 100-150%.
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