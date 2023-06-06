ФСБ показала видео из квартиры осужденного за дискредитацию ВС РФ жителя Читы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

У мужчины в доме нашли множество предметов с украинской символикой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ФСБ РФ

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В Забайкалье сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена преступная деятельность жителя Читы, который оказался причастен к действиям, направленным на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Правоохранительные органы поделились видеокадрами задержания мужчины.

На данный момент известно, что 27-летний подозреваемый регулярно размещал в Интернете видеоролики и сообщения, содержащие дискредитацию действий ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины.

Более того, фигурант дела еще с 2022 года был несколько раз привлечен к административной ответственности.

«Читинец намеревался сформировать негативное отношение к Вооруженным Силам РФ, участвующим в спецоперации, а также российским государственным органам в целом», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. В его домах были проведены обыски, в ходе которых изъяты средства вычислительной техники, большое количество украинской символики (наклейки с надписями «Молитесь за Украину», «Я люблю Украину», «Я поддерживаю Украину», футболки и т. п.), флаг Украины и другая государственная символика, а также предметы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии.

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