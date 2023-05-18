На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

Борису Гребенщику грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как стало известно ТАСС, на скандального артиста уже завели соответствующий протокол в Тверском суде Москвы.

Конкретную причину не назвали, но Гребенщиков в целом неоднократно выступал против действий российской армии и осуждал власть страны. После начала специальной военной операции на Украине он отрекся от Родины и уехал за рубеж, отменив все свои концерты в РФ. Всех россиян при этом он назвал фашистами.

Также в интернете завирусилось видео, на котором лидер группы «Аквариум» исполняет антивоенный романс. А в одном из интервью он заявил, что отправляет деньги на помощь Украине. Неизвестно, делал ли артист эти взносы регулярно, но позже он поспешил оправдаться, что никаких денег лично не отправлял.

К слову, бывший коллега и друг музыканта Андрей Решетин в 60 лет отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Гребенщиков же прячется в Израиле и оскорбляет русский народ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову.