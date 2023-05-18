На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

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Рита Миронова
Рита Миронова 74

Музыкант отрекся от Родины и неоднократно негативно высказывался о ней и ее жителях.

На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Тема:
Спецоперация

Борису Гребенщику грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как стало известно ТАСС, на скандального артиста уже завели соответствующий протокол в Тверском суде Москвы.

Конкретную причину не назвали, но Гребенщиков в целом неоднократно выступал против действий российской армии и осуждал власть страны. После начала специальной военной операции на Украине он отрекся от Родины и уехал за рубеж, отменив все свои концерты в РФ. Всех россиян при этом он назвал фашистами.

Также в интернете завирусилось видео, на котором лидер группы «Аквариум» исполняет антивоенный романс. А в одном из интервью он заявил, что отправляет деньги на помощь Украине. Неизвестно, делал ли артист эти взносы регулярно, но позже он поспешил оправдаться, что никаких денег лично не отправлял.

К слову, бывший коллега и друг музыканта Андрей Решетин в 60 лет отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Гребенщиков же прячется в Израиле и оскорбляет русский народ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову.

Тема:
Спецоперация
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