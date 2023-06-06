Война против…: зачем принц Гарри приехал в суд в Лондоне

|
Алексей Панков
Алексей Панков 360 0

Принц Гарри прибыл на заседание суда против Daily Mirror

Война против…: зачем принц Гарри приехал в суд в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследник королевской семьи значится первым свидетелем по делу против компании-владельца издания.

Принц Гарри приехал в суд Лондоне для участия в заседании, на котором рассмотрят иск против Mirror Group Newspapers.

Компания-владелец газеты Daily Mirror обвиняется в незаконном сборе информации о члене королевской семьи. Гарри значится первым свидетелем по делу, передает РИА Новости.

Он заявил, что в период 1996 по 2010 годы газета опубликовала около 140 статей о его жизни, информация для которых была получена незаконным способом. Герцог Сассекский обвиняет Daily Mirror в «сильных приступах депрессии и паранойи».

Кроме Гарри, иски против газеты подали телеведущий Иан Райт, певица Шерил Коул, актер Никки Сандерсон и многие другие. Адвокаты издания отвергают все претензии, ссылаясь на то, что заявители слишком долго ждали, прежде чем подать в суд. Отмечается, что до Гарри члены королевской семьи не давали показания в суде более 130 лет.

Из гадкого утенка в жену принца: как изменилась Меган Маркл

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри хочет снять фильм по своей книге «Запасной», где раскрыта масса «дворцовых» тайн.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.33
0.45 87.03
-0.07
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

14:23
«Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра
14:21
Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок
14:16
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
14:01
«Выпустили десять пуль»: пленный азовец* сознался в расстреле машины с детьми
13:50
В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением из-за ЧП на Каховской ГЭС
13:47
Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
«Кто-то решил усугубить»: Юрий Антонов объяснил, почему оказался в больнице
«Самые плохие последствия»: к чему приведет подрыв Украиной Каховской ГЭС
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео