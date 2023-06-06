«Пошел на дно»: БТР Piranha 3 затонул на учениях НАТО в Румынии

По сценарию маневров, машина должна была преодолеть водную преграду, однако что-то пошло не по плану.

Бронетранспортер (БТР) Piranha 3 затонул в ходе военных учений НАТО Saber Guardian 23 в Румынии. Об инциденте сообщил местный телеканал Digi24.

Уточняется, что БТР «пошел на дно» во время планового преодоления водной преграды — реки Борча. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Piranha 3 входит в воду, продвигается несколько метров, а затем начинает тонуть и скрывается под водой.

По информации издания, пока неизвестно, затонул ли БТР в результате ошибки военных или из-за технических проблем. О пострадавших также не сообщается.

Учения Saber Guardian 23 с участием десяти тысяч военных из 13 стран, а также 1700 единиц техники стартовали в Румынии 29 мая и продлятся до 9 июня. Своих военных прислали США, Болгария, Франция, Польша и Италия. Учения стали самыми крупными и сложными в текущем году.

В ходе маневров войска НАТО отрабатывают наземные движения, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и применением техники всех категорий войск, а также прыжки с парашютом и мероприятия, связанные с медицинской эвакуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская армия вынуждена на учениях вооружать своих мобилизованных прутьями и ветками вместо автоматов.