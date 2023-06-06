Армия России нанесла групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 212 0

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию.

Армия России нанесла групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/

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Армия России нанесла групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

«Цель достигнута», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, куда украинские террористы намерены перебросить свои силы.

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