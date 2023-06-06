«Перейти к обороне»: стало известно, куда ВСУ намерены перебросить свои силы

Шойгу заявил о планах ВСУ перебросить силы с херсонского направления
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; Министерство обороны РФ
Где противник приступил к сооружению оборонительных позиций?
Боевики киевского режима намерены перебросить свои силы с херсонского направления в другое место. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, боевики не добились успеха в наступательных действиях и запланировали переброс подразделений и техники с херсонского направления в район своих наступательных действий.
«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — заявил Шойгу.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Минобороны раскрыли данные о погибших российских военных при наступлении ВСУ.
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