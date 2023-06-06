«Перейти к обороне»: стало известно, куда ВСУ намерены перебросить свои силы

Где противник приступил к сооружению оборонительных позиций?

Боевики киевского режима намерены перебросить свои силы с херсонского направления в другое место. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, боевики не добились успеха в наступательных действиях и запланировали переброс подразделений и техники с херсонского направления в район своих наступательных действий.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», — заявил Шойгу.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Минобороны раскрыли данные о погибших российских военных при наступлении ВСУ.