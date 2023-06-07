Спрашивать не будут: как изменится ядерная политика Швеции при вступлении в НАТО

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 22 0

Политолог Мезюхо заявил, что США могут разместить свое ядерное оружие на территории Швеции

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Власти страны заявили, что в случае вступления в Альянс не видят необходимости размещать на своей территории ядерное оружие. К чему эти заявления и насколько они искренни?

Если США нужно будет разместить какие-либо виды ядерного оружия на территории северной Европы, разрешение Швеции никто спрашивать не будет. Такое мнение в беседе 5-tv.ru выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление Швеции о том, что она не разместит на своей территории оружие в случае вступления в НАТО.

«Это государство просто поставят перед фактом, оно поднимет лапки и сделает все возможное, чтобы предоставить удобную площадку для размещения ядерных ракет», — заявил политолог.

Министр обороны Швеции, по мнению Мезюхо, мог просто сделать поблажку на будущее, чтобы была возможность оправдаться. Теперь власти смогут говорить, что политическая элита страны сопротивлялась размещению американского ядерного оружия.

«США могут разместить оружие в Швеции в ответ на размещении Россией ядерного оружия в Белоруссии», — отметил Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО.

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