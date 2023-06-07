«Нет такого права»: политолог рассказал о применении западного оружия на территории России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Политолог Бредихин: международного права о применении Киевом западного оружия на территории России нет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Christian Silve; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о правомерности использования Киевом поставленного Западом вооружения в атаках на границы РФ.

Международного права, которое позволяло бы киевскому режиму использовать западное оружие на территории России, не существует. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Тот в интервью DW сказал, что Украина якобы в соответствии с международным правом может применять западное оружие на территории Российской Федерации.

«Это весьма сомнительный аргумент, потому что в ситуации, когда одна страна передает другой оружие, она должна прописывать в договоре купли-продажи или акте передачи-приемки соответствующий пункт о том, что данное оружие не может использоваться на территории РФ. При этом должны еще и оговариваться границы РФ на определенную дату… Поэтому такого права, о котором они говорят, нет», — подчеркнул эксперт.

Бредихин также усомнился в том, что пункты о неприменении западного оружия на территории России прописаны в договорах на его поставки Украине. Иначе, отметил он, это было бы уже неоднократно опубликовано.

«Поэтому мы приходим к ситуации, когда, передав свое вооружение, страны Запада лишаются контроля над ним и, соответственно, не могут диктовать Украине, где, когда и как его использовать», — резюмировал политолог.

Писториус, говоря в интервью о праве Украины на применение западного оружия, отметил, что Германия и США не хотят, чтобы их вооружение использовалось для «пересечения российской границы». И Украина в этом отношении — «надежный партнер, так как нет никаких свидетельств об обратном», заявил Писториус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брюссель намерен потребовать от Киева объяснений из-за применения украинскими диверсантами бельгийского оружия на территории России.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

11:48
Путин поздравил 61 зенитно-ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейской»
11:46
ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования в 24 регионах в сентябре
11:42
Неизвестный пытался похитить малышку с детской площадки в Краснодаре — видео
11:38
Спрашивать не будут: как изменится ядерная политика Швеции при вступлении в НАТО
11:37
«Что сделал, то сделал»: почему Михаил Пореченков 19 лет скрывал старшего сына
11:29
Делали фото на память: в США подросток устроил стрельбу на выпускном вечере

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Все как прежде пока: свежий и бодрый Антонов вышел в свет после слухов о болезни
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео