Брюссель потребует от Киева объяснений из-за применения бельгийского оружия в РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Le Soir: Брюссель потребует объяснений от Киева из-за применения его оружия под Белгородом

Брюссель потребует от Киева объяснений из-за применения бельгийского оружия в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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В Бельгии отреагировали на данные о том, что уничтоженные под Белгородом украинские диверсанты были вооружены бельгийскими винтовками.

Министерство иностранных дел и минобороны Бельгии потребуют у киевского режима объяснений в связи с применением бельгийского оружия украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) под Белгородом. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на источник.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — говорится в статье.

Источник газеты подчеркнул, что бельгийское оружие передавалось украинским военным исключительно для защиты территории и граждан страны. Это прямо прописано в сопроводительных документах на поставки.

Накануне The Washington Post вышла с публикацией о том, что украинская ДРГ, совершившая попытку прорыва в Белгородскую область 22 мая, применяла поставленное Западом вооружение. Речь идет о четырех броневиках, ввезенных из США и Польши, винтовках бельгийского и чешского производства и шведском противотанковом комплексе AT-4, стоящем на вооружении армий США и других стран Запада.

22  мая после многочасового артобстрела на территорию Белгородской области зашло подразделение украинских диверсантов. Для его ликвидации была объявлена контртеррористическая операция с привлечением подразделений ФСБ, Росгвардии и Вооруженных сил РФ. В ходе боестолкновений были уничтожены около 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки ДРГ были отброшены на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Главном управлении разведки (ГУР) Украины не смогли объяснить, откуда у диверсантов, уничтоженных в Белгородской области, взялась американская военная техника.

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