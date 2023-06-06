Подросток впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 508 0

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь молодому человеку.

Подросток впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова

Фото: © РИА Новости /Павел Лисицын

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После аварии с участием дочери актера Михаила Пореченкова пострадавший молодой человек впал в кому. Как стало известно 5-tv.ru, в настоящий момент медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Предварительно, все произошло непредумышленно. По версии следствия, девушка Мария ехала по дороге, рядом с ней двигался скутерист. Предположительно, дочь Пореченкова на своей иномарке решила обогнать парня, когда тот, возможно, случайно допустил неосторожный маневр.

Детали происшествия устанавливаются. По данным источника 5-tv.ru, у молодого человека диагностировали многочисленные переломы, серьезную травму головы. Сейчас подросток находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места ДТП при участии дочери Михаила Пореченкова.

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