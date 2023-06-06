Суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге сверстника в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Парень едва не спалил заживо товарища после того, как они оба нанюхались бензина.

Суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге сверстника в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

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Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца несовершеннолетнему, обвиняемому в поджоге сверстника на детской площадке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Подросток будет находиться под арестом до 5 августа 2023 года. 

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший вместе с товарищем вдыхал бензин на детской площадке, после чего тот облил его горючим и поджег. Подростка в критическом состоянии доставили в больницу. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры первых минут после поджога подростка в Москве.

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Суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге сверстника в Москве

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