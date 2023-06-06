Суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге сверстника в Москве

Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца несовершеннолетнему, обвиняемому в поджоге сверстника на детской площадке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Подросток будет находиться под арестом до 5 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший вместе с товарищем вдыхал бензин на детской площадке, после чего тот облил его горючим и поджег. Подростка в критическом состоянии доставили в больницу. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры первых минут после поджога подростка в Москве.