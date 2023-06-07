Выжил только один: массовая смертельная авария произошла в Иркутской области

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Массовая авария произошла в Иркутской области

Фото, видео: Фото ИТАР-ТАСС / ТАСС ; 5-tv.ru

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На помощь пришлось вызывать вертолет санитарной авиации.

Массовая авария со смертельным исходом произошла в Иркутской области — столкнулись грузовик и два микроавтобуса. От удара машины раскидало по обочинам, они получили серьезные повреждения.

Трое человек погибли на месте. Выжил только один — чтобы доставить его в больницу, пришлось вызывать вертолет санитарной авиации. По одной из версий, кто-то из водителей мог уснуть в дороге и выехать на встречку.

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