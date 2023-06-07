В Крыму вынесли приговор мужчине, который планировал подрыв железной дороги

|
Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Злоумышленник хотел нанести значительный ущерб ж/д путям и спровоцировать катастрофу. Как его вычислили?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ЦОС ФСБ РОССИИ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Крыму вынесли приговор местному жителю, который готовил теракт на железной дороге в Джанкойском районе. Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю, 36-летний мужчина намеревался спровоцировать большую катастрофу и получил за это десять лет тюремного заключения.

Известно, что симферополец хотел не только подорвать ж/д пути, но и призвать как можно больше людей к убийству русских. Своими действиями он надеялся запугать власть и мирных жителей, чтобы заставить их принять определенные решения.

Злоумышленника задержали в апреле 2022 года и при обыске нашли у него самодельное взрывное устройство, электродетонаторы, схему закладки и экстремистскую литературу. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено сразу по нескольким статьям.

До этого в Крыму удалось найти семь агентов украинской разведки, которые причастны к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе. Граждане Украины, России и Болгарии также готовили покушение не главу крымского региона и помогали ввозить взрывные устройства на территорию России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

11:48
Путин поздравил 61 зенитно-ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейской»
11:46
ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования в 24 регионах в сентябре
11:42
Неизвестный пытался похитить малышку с детской площадки в Краснодаре — видео
11:38
Спрашивать не будут: как изменится ядерная политика Швеции при вступлении в НАТО
11:37
«Что сделал, то сделал»: почему Михаил Пореченков 19 лет скрывал старшего сына
11:29
Делали фото на память: в США подросток устроил стрельбу на выпускном вечере

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Все как прежде пока: свежий и бодрый Антонов вышел в свет после слухов о болезни
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео