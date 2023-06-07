Премьер Армении Пашинян отправился в Россию

Что входит в планы политика?

Совсем скоро в Россию прибудет глава армянского правительства Никол Пашинян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом, который продлится с 7 по 9 июня», — говорится в сообщении.

Также известно, что премьер примет участие в заседаниях Межпправсовета ЕАЭС и Совета глав правительств стран СНГ. Возможно, Пашинян почтит своим присутствием и Евразийский конгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле относятся к позиции Пашиняна по Украине.