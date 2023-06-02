«Есть нюансы»: Песков об отношении Кремля к позиции Пашиняна по Украине
Песков: в подходе Армении к конфликту на Украине есть нюансы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; Ruptly; 5-tv.ru
Нюансы в подходе Армении к конфликту есть. Что об этом думает Россия?
В России спокойно относятся к позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Украине. Об этом заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы принимаем его к сведению, это важное заявление. Мы знаем, что есть нюансы в подходе Армении к конфликту на Украине. Мы их учитываем, знаем. Но мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией», — говорит Песков.
Так он отреагировал на заявление Пашиняна о том, что Армения является союзником России, но не в конфликте на Украине.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пашинян заявил о признании Ереваном и Баку территориальной целостности сторон.
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