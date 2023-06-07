Раскрыты подробности драки с участием Понасенкова* в центре Москвы

Блогер и историк Евгений Понасенков* дал показания после драки в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, он может быть причастен к избиению 55-летнего мужчины на Арбате.

По словам самого блогера, пострадавший споткнулся и упал после того, как его толкнул Рамис Зарипов — юрист Понасенкова*. Якобы таким образом он отреагировал на оскорбления и непристойные слова пьяного незнакомца, который сам подошел к ним и начал провоцировать.

После того, как мужчина упал на землю, Понасенков* и его юрист ушли, поэтому о его дальнейшей судьбе не знали. Пострадавший попал в реанимацию с внутричерепной гематомой.

5-tv.ru попытался дозвониться до Понасенкова* и его юриста, чтобы взять комментарий по поводу инцидента. Однако блогер сбрасывал звонки, а Зарипов комментировать ситуацию отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидера группы «Звери» подозревают в дебоше в самарском баре.

* — признан в РФ иноагентом