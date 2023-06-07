Диагноз — не приговор: как выявить редкую опасную болезнь у своего ребенка

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 604 0

Выявить редкую опасную болезнь у ребенка можно при ранней диагностике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber

Врачи единогласно утверждают: медицина продвинулась значительно, потому неисправимых ситуаций сегодня почти не существует.

Как выявить редкую опасную болезнь у своего ребенка — сегодня эту тему в пресс-центре МИЦ «Известий» обсудят ведущие эксперты. Круглый стол приурочен к Международному дню защиты детей.

Свое мнение по ситуации сегодня выразят: президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев, доктор медицинских наук Екатерина Захарова, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Татьяна Первунина, президент благотворительного фонда «Гордей» Татьяна Гремякова, председатель правления ВООЗ, член попечительского совета фонда «Круг добра» Ирина Мясникова.

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