Врачи единогласно утверждают: медицина продвинулась значительно, потому неисправимых ситуаций сегодня почти не существует.

Как выявить редкую опасную болезнь у своего ребенка — сегодня эту тему в пресс-центре МИЦ «Известий» обсудят ведущие эксперты. Круглый стол приурочен к Международному дню защиты детей.

Свое мнение по ситуации сегодня выразят: президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев, доктор медицинских наук Екатерина Захарова, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Татьяна Первунина, президент благотворительного фонда «Гордей» Татьяна Гремякова, председатель правления ВООЗ, член попечительского совета фонда «Круг добра» Ирина Мясникова.