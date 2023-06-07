Срывают в лучах рассвета: в Крыму стартовал сбор бутонов роз

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Сбор бутонов роз начался под Бахчисараем

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В этом году на полуострове планируют собрать более 60 тонн невесомых лепестков.

В Крыму под Бахчисараем на самом большом розовом поле в России начался сбор бутонов. Там растут сорта под названием «Крымская радуга» и «Крымская красная» — они богаты эфирными маслами, которые являются ценнейшим сырьем для парфюмерии и косметики.

Начинают собирать цветки до рассвета, когда содержание масла максимально — к полудню оно падает. Сборщики срывают только полностью раскрывшиеся бутоны.

В облаке невероятных ароматов, который поднимается над полем, люди — в рассветных лучах — медленно переходят от одного куста к другому. Собранные розы нельзя хранить, их нужно отправить на переработку как можно скорее. В этом году в Крыму планируют собрать более 60 тонн невесомых лепестков.

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