Срывают в лучах рассвета: в Крыму стартовал сбор бутонов роз
Сбор бутонов роз начался под Бахчисараем
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
В этом году на полуострове планируют собрать более 60 тонн невесомых лепестков.
В Крыму под Бахчисараем на самом большом розовом поле в России начался сбор бутонов. Там растут сорта под названием «Крымская радуга» и «Крымская красная» — они богаты эфирными маслами, которые являются ценнейшим сырьем для парфюмерии и косметики.
Начинают собирать цветки до рассвета, когда содержание масла максимально — к полудню оно падает. Сборщики срывают только полностью раскрывшиеся бутоны.
В облаке невероятных ароматов, который поднимается над полем, люди — в рассветных лучах — медленно переходят от одного куста к другому. Собранные розы нельзя хранить, их нужно отправить на переработку как можно скорее. В этом году в Крыму планируют собрать более 60 тонн невесомых лепестков.
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