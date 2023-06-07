Все изменилось: новые подробности состояния госпитализированного Глеба Панфилова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 4 030 0

Госпитализированного Глеба Панфилова перевели в ребцентр

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова постепенно в настоящий момент удовлетворительно. Его жизнь вне опасности. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По имеющимся данным, сейчас народный артист находится в реабилитационном центре. Его перевили туда из НИИ имени Склифосовского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Панфилов попал в больницу с подозрением на пневмонию и инсультом. Поклонники и коллеги сильно переживали за состояние выдающегося деятеля культуры.

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